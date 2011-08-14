مرکز نخبه پروری کرمان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی در مراسم رونمایی از ماکت نقشه الکترونیک جغرافیای کرمان با اشاره به اینکه از مسئولان پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان خواسته ایم طرح های پژوهشی خود را آماده و به فرمانداری ارائه کنند گفت: اعتباری بر مبنای طرح های پژوهشی ارائه شده از سوی پژوهشکده تعلیم و تربیت به گسترش و توسعه این پژوهشکده و احداث مرکز نخبه پروری طی سال آینده اختصاص خواهد یافت.

سعیدی اظهار داشت: اعتبار طرح های ارائه شده از سوی مسئولان پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان با شرایط بومی و منطقه ای تطبیق داده خواهد شد.

وی اقدامات انجام شده در پژوهشکده تعلیم و تربیت را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اکثر کارها نتیجه ابتکار مسئولان و دانش آموزان است.

فرماندار کرمان به افتتاح ماکت الکترونیکی جغرافیای کرمان اشاره و تصریح کرد: این اقدام کاری نو و مبتکرانه برای فراگیری آموزش بهتر است.



وی افتتاح طرح های متعدد در بخش های مختلف پژوهشکده تعلیم و تربیت را بیانگر توان بالای دانش آموزان و فرهیختگان کرمانی دانست و افزود: برنامه ریزی های دقیق و منظم همراه با مشاوره منجر به بروز موفقیت در کارها می شود.

سعیدی با اشاره به اینکه پژوهشکده تعلیم و تربیت نخبه پروری می کند گفت: این مرکز با شناسایی ظرفیت ها استعدادهای بالقوه دانش آموزان را در عرصه پژوهش بالفعل می کند.

این مسئول با بیان اینکه گاهی اوقات برخی دستگاهها درصدد شناسایی نخبگان هستند گفت: پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان به دنبال رساندن دانش آموزان عادی با شناسایی استعدادها به سمت نخبه بودن است.

وی سطح علمی دانش آموزان کرمانی را بالا ارزیابی کرد و گفت: کسب رتبه های فراوان علمی توسط دانش آموزان کرمانی گواهی بر این ادعا است.