صنعت پلیمر در مازندران حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح نیکنام پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع عظیم پلیمر صنعت مازندران افزود: امروزه کاربرد پلیمر ها در صنایع مختلف با سرعت چشمگیری در حال ا فزایش بوده و پلاستیک ها جایگزین مناسبی برای فلزات ومواد کانی محسوب می شوند.

وی افزود: مجتمع تولیدی پلیمر صنعت از اوایل سال 85 شروع به فعالیت کرده و اکنون به عنوان یکی از تولید کنندگان نمونه لوله های پلی اتیلن است.

نیکنام افزود:.از اهداف آینده این مجموعه احداث لوله های پلیمری، کارتن پلاست، تولید و مونتاژ پروفیل درب و پنجره با در نظر گرفتن معیار ها و استانداردهای جهانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران نیزد باره بخشودگی جرائم دیرکرد و معوقات بانکی تولیدکنندگان وعلت امتناع بانکهای استان از این موضوع گفت: ابهامی در بخشنامه بانک مرکزی وجود داشت که امید است با مکاتبات انجام شده اتاق ایران این مهم رفع شود.

غلامرضا عشریه اظهار امیدواری کرد: بخشودگی جرائم دیکرد و معوقات بانکی تولیدکنندگان رفع تا واحدهای صنعتی به تولید بیشتر بپردازند.

وی به برنامه های اتاق ساری برای تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق ساری با حضور مسئولان دولتی تشکیل که در این کمیسیون عمده مشکلات صنعتگران مورد بررسی قرار گرفت.