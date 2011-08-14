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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

نیکنام خواستار شد:

صنعت پلیمر در مازندران حمایت شود

صنعت پلیمر در مازندران حمایت شود

تنکابن - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان مازندران از مسئولان استان خواست تا تولیدکنندگان صنعت پلیمر در مازندران را حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح نیکنام پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع عظیم پلیمر صنعت مازندران افزود: امروزه کاربرد پلیمر ها در صنایع مختلف با سرعت چشمگیری در حال ا فزایش بوده و پلاستیک ها جایگزین مناسبی برای فلزات ومواد کانی محسوب می شوند.

وی افزود: مجتمع تولیدی پلیمر صنعت از اوایل سال 85 شروع به فعالیت کرده و اکنون به عنوان یکی از تولید کنندگان نمونه لوله های پلی اتیلن است.

نیکنام افزود:.از اهداف آینده این مجموعه احداث لوله های پلیمری، کارتن پلاست، تولید و مونتاژ پروفیل درب و پنجره با در نظر گرفتن معیار ها و استانداردهای جهانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع  و معادن مازندران نیزد باره بخشودگی جرائم دیرکرد و معوقات بانکی تولیدکنندگان وعلت امتناع بانکهای استان از این موضوع گفت: ابهامی در بخشنامه بانک مرکزی وجود داشت که امید است با مکاتبات انجام شده اتاق ایران این مهم رفع شود.

غلامرضا عشریه اظهار امیدواری کرد: بخشودگی جرائم دیکرد و معوقات بانکی تولیدکنندگان رفع تا واحدهای صنعتی به تولید بیشتر بپردازند.

وی به برنامه های اتاق ساری برای تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: نخستین جلسه کمیسیون صنعت اتاق ساری با حضور مسئولان دولتی تشکیل که در این کمیسیون عمده مشکلات صنعتگران مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1383133

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