مصرف کنندگان از وجود علامت استاندارد روی جعبه های شیرینی وپیتزا مطمئن شوند

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است مصرف کنندگان در هنگام خرید مواد غذایی از قبیل زولبیا و بامیه و انواع شیرینی، پیتزا و ... به علامت استاندارد و درج شده بر روی جعبه آن دقت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود میلیونها تن کاغذ و مقوای باطله در کشور و لزوم بازیافت آن با روشهای اصولی، امروزه با استفاده تجهیزات و روشهای تولیدی مناسب درصد بالایی از این مواد و به شکل انواع مقوا مورد استفاده قرار می گیرد.

این مسئول بیان کرد: عمده مواد مصرف مقواهای بازیافتی، برای ساخت جعبه های کفش، شیرینی، پیتزا و نظایر آن است.

وی عنوان کرد: روش تولید به این شکل است که ضایعات کاغذ را پس از جداسازی، درون مخازن بزرگ با آب میکس می کنند تا به شکل خمیر کاغذ در آید.

سعادتی گفت: پس به آن مواد ضد باکتری اضافه می کنند تا گندزدایی انجام گیرد و بعد خمیر را از بین غلطکهای بزرگ داغ عبور داده تا آبگیر، فشرده و خشک شده و نهایتا به شکل مقوا تبدیل شود.

در صورت لزوم، لایه هایی نیز به مقوا اضافه می شود

مدیرکل استاندارد صنعتی البرز اضافه کرد: در صورت لزوم لایه هایی مانند کاغذ سفید، فویل آلومینیومی و لایه پلاستیکی نیز به مقوا اضافه می شود.

وی بیان کرد: روش آزمون نیز به این شکل است که آزمون مقواهای مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی مطابق استانداردهای شماره 13341و 10687 انجام می گیرد.

این مسئول یادآور شد: عمده فاکتورهای مورد بررسی عبارتند از آزمون هایذ PH ، درصد خاکستر، واکنش در برابر نور فرا بنفش و... و آزمونهای میکروبی.

سعادتی افزود: با توجه به اجباری بودن رعایت استاندارد جعبه های مقوایی و استفاده آن در صنایع غذایی به مصرف کنندگان توصیه می شود که در هنگام خرید مواد غذایی از قبیل زولبیا و بامیه، و انواع شیرینی، پیتزاو ... به علامت استاندارد و درج شده بر روی جعبه آن دقت کنند.