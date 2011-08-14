برگزیدگان جشنواره 110 کوچه منتظر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «110 کوچه منتظر» با مشارکت نوجوانان محله های مناطق مختلف برای آذین‌بندی خلاق و باشکوه 110 کوچه در سطح تهران، به منظور بزرگداشت ایام نیمه شعبان و فعالیت هر چه بیشتر و سازماندهی شده نوجوانان در این ایام خجسته، برگزار شد. در قالب این جشنواره، 100 نوجوان پسر دوره راهنمایی (12 تا 15 ساله) ساکن هر منطقه، به 5 گروه تقسیم شده و به آذین‌بندی 5 کوچه هر منطقه پرداختند که در نهایت، در مجموع 22 منطقه شهر تهران، 110 کوچه آذین‌بندی شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور حجت‌الاسلام مرتضی جعفرپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد، مناطق فرهنگی هنری 16، 8، 1، 15، 7 و 5 به ترتیب موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.



همچنین محله قیطریه و کوچه سلامت در منطقه 1، فرهنگسرای ارسباران در منطقه 3، کوچه مریم شرقی در منطقه 6، کوچه 66 دردشت در منطقه 8، کوچه شهید قلیچ‌خانی در منطقه 10، کوچه هداوندخانی در منطقه 12، کوچه شهید میرزاده در منطقه 15، کوچه‌های شهید دیناروند و شهید رنجبر در منطقه 16 و کوچه انقلاب در منطقه 21؛ 11 کوچه‌ای بودند که به عنوان آذین‌بندی‌های برتر انتخاب شدند و نوجوانانی که این کوچه‌ها را آذین‌بندی کرده بودند جوایزی دریافت کردند‌.



احیای سنت‌های نیکوی گذشته و حضور و مشارکت سازماندهی شده نوجوانان در برنامه جشن‌های نیمه شعبان، ایجاد فرهنگ به‌کارگیری الگوهای بومی برای آذین‌بندی و محیط‌آرایی به جای استفاده از الگوها و نمادهای خارجی، آموزش و یادگیری ساخت و تولید اقلام و نمادهای تزیینی به جای به‌کارگیری انواع ساخته شده و موجود در بازار با استفاده از خلاقیت نوجوانان، حضور نوجوانان در فعالیتی مفرح و شادی‌بخش و غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی نوجوانان شرکت‌کننده به بهترین نحو ممکن؛ تعدادی از اهداف این جشنواره بودند.