به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در جمع صدها تن از دانشجویان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش تکاوری نیروی زمینی ‌گفت: سقوط امپراتوری آمریکا جدی است، نخبگان باید الگوی مدیریت نوین جهانی را تدوین و برای جهان بدون امپراطوری آمریکا برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: آمریکا در حالی وارد دوران سرطانی شدن بنیادهای مالی و اقتصادی می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با انجام یک جراحی بزرگ روند سلامت امور مالی و اقتصادیش آغاز شده است از طرف دیگر در شرایطی که آمریکا همه تلاش خود را برای نابودی انقلاب اسلامی بکار بسته است، اصلی‌ترین منطقه مورد توجه استکبار جهانی یعنی خاورمیانه بزرگ، دستخوش تحولاتی است که نقطه کانونی آن آموزه‌های انقلاب اسلامی است و در این منطقه استراتژیک جهان، آمریکا به عنوان منفورترین کشورها و دولت‌ها شناخته می‌شود.

جزایری در ادامه تصریح کرد: این که گفته می‌شود دوران امپراطوری شیطان بزرگ- آمریکا و صهیونیزم جهانی- به پایان رسیده است. یک واقعیت مسلم است. هم اکنون ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین بدهکار مالی در میان همه کشورهای جهان، به حساب می‌آید.تبعیض‌های مالی، نژادی، سیاسی واجتماعی، ناهنجارهای اخلاقی و ابتذال عمیق خانواده‌ و صدها چالش جامعه آمریکا، همگی مشکلات عظیمی را برای این امپراطوری رو به افول فراهم آورده است و به زودی این دمل پنهان سرخواهد برآورد همچنین آمریکا در حالی میلیاردها دلار هزینه صرف رایج کردن ابتذال در جامعه ایران می‌کند، که مصادیق بارز ابتذال به شکل تارهای عنکبوتی ابعاد وجودی جامعه آمریکا را برگفته است.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: هر چند آمریکا در سراشیبی سقوط قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران روند تکاملی را آغاز کرده است، لیکن باید پذیرفت که دشمنان انقلابی اسلامی، از توانمندی‌های زیادی در باطل خود برخوردارند و لذا همه شهروندان ایران اسلامی و بخصوص حافظان و حراست کنندگان مرزهای این مملکت باید با چشمان باز و بدور از خواب‌آلودگی، مراقب دشمن باشند و با رصد اقداماتش در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های حساب شده و در یک جبهه‌ گسترده شامل قرارگاه‌های تعریف شده به مقابله با هجمه کنندگان و اشغالگران بپردازند.

جزایری با برشماری موضوع دشمن شناسی به عنوان اصلی‌ترین پدیده‌ای که باید مورد توجه و اهتمام جدی آحاد جامعه اسلامی و به خصوص نخبگان، دانشگاهیان، مدیران، نیروهای مسلح و رسانه‌ها قرار گیرد، گفت: امروز ما در یک جامعه تمام عیار قرار داریم. دشمن که دیروز برای نابودی ما می‌جنگید امروز برای بقا خود دارد می‌جنگد و برای بقاء خود به هر ابزاری جنگ می‌یازد وهمچون سگ‌های وحشی از هر حربه‌ای برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده می‌کند و به خصوص با بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزارهای جنگ نرم بی‌مهابا دارد تاخت و تاز می‌کند و لذا ما در دوران حساسی قرار داریم.

وی تاکید کرد: باید مدل مهندسی جنگ نرم دشمن را بشناسیم و در برابرش صف‌آرایی مناسب را انجام دهیم. مطمئنا چنانچه این مرحله را به سلامت طی کنیم راه برای جهانی شدن مدل حکومتی انقلاب اسلامی هموار خواهد شد.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: همانگونه که رزمندگان اسلام در جنگ سخت اجازه ندادند دشمنان اراده خود را بر کشور ما تحمیل کنند، در جنگ نرم نیز اجازه تحمیل اراده بیگانه و مرعوب سازی را نخواهند داد.

