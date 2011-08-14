تولید مستند " 42 منهای یک " با موضوع بجران دریاچه ارومیه در مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند داستانی " 42 منهای یک " که به مدت 25 دقیقه تولید می شود، زندگی زن سالخورده‌ و تنهایی را به تصویر می کشد که در روزگار جوانی فرزندان و خانواده اش در کنارش بوده اند، اما اکنون تنهاست و تصمیم می گیرد برای مراجعه به دکتر راهی ارومیه شود .

این زن سالخورده همراه 41 مسافر سوار اتوبوس شده و در مسیر مهاباد - ارومیه دریاچه ارومیه را که رو به خشکی است، شبیه زندگی خود می بیند .

وی بر خلاف سایر مسافران که هر کدام مشغول زندگی و دغدغه های خود هستند چشم به دریا دوخته و صدای آخرین نفس های آن را می شنود .