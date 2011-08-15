خط نستعلیق برای کتابت قرآن کریم مناسب نیست

علی تن استاد هنر خوشنویسی درباره رواج کتابت قرآن کریم با خط نستعلیق به خبرنگار مهر گفت: خط روش‌‌های موجود کتابت قرآن کریم با خط نستعلیق مناسب نیست چرا که به لحاظ خوانش آیات، خواننده را دچار مشکل می‌کند. اگر بتوانیم روش‌های مناسبی با خطوط ایرانی به عنوان الگو قرار دهیم نتایج بهتری خواهیم گرفت.

وی در ادامه گفت: خط نسخ ایرانی جایگزین مناسبی برای کتابت قرآن کریم به خط عثمان طه است. خط عثمان طه با سیاست خاصی توسط عربستان رواج پیدا کرد و مورد الگو قرار گرفت. متاسفانه ما هم به این رواج دامن زدیم و با وارد کردن نسخه‌های زیادی قرآن کریم به خط طه و چاپ بیش از حد توسط انتشارات داخلی، این خط، خط غالب قرآن کریم قرار دادیم. به طوری که قاریان بین‌المللی نیز این نسخه را ملاک قرائت قرار می‌دهند.

مسئول امور نگارخانه‌های هنری با اشاره به اینکه رسیدن به کتابتی که با هویت ایرانی سازگاری داشته باشد، نیازمند تلاش و کار بیشتر است، ابراز کرد: طی چند ماه گذشته پنج نسخه کتابت‌شده قرآن کریم به خط نستعلیق به دست ما رسیده است و گرچه زیبایی‌های هنری در آنها وجود دارد اما تا رسیدن به الگوی پایه‌ای جای کار زیادی دارد. در برخی از آثار خوانش آیات تحت تاثیر ترکیب و زیبایی شده و در برخی دیگر برای خوانش بهتر، از زیبایی آن کاسته شده است.

تن افزود: قرآن کریم حروف به هم پیوسته زیادی دارد که با توجه به ساختار خط نستعلیق خوانش برخی کلامت را مشکل می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که استفاده از خط نسخ ایرانی، برای کتابت قرآن کریم مناسب‌تر باشد. هنرمندانی هم در این زمینه کار کرده‌اند اما تا رسیدن به نقطه مورد قبول، باید حمایت و سرمایه‌گذاری شود. البته قرآن کریم به خط نسخ مرحوم نیریزی، از جمله کتابت‌های مورد توجهی است که می‌توانیم توجه بیشتری به آن داشته باشیم.