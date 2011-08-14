ارزیابی سایتهای خبری دستگاههای اجرایی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی روز یکشنبه با اعلام این خبر در نشست اعضای شورای اطلاعرسانی استان مرکزی گفت: ارزیابی سایتهای اطلاع رسانی و خبری دستگاههای اجرایی استان مرکزی با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت سایتهای اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بااجرای طرح ارزیابی سایت های اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی سایت های غیر فعال معرفی و سایت های فعال مورد تشویق قرار می گیرند.

نصراللهی با تاکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی بیان داشت: با همکاری شورای اطلاع رسانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه آموزشهای تخصصی به کارشناسان حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی با هدف افزایش سطح آگاهی و تخصصی فعالین این حوزه در دستور کار شورای طلاع رسانی استان مرکزی قرار گرفته است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نقش روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف هر دستگاه بیان داشت: مدیران باید با نگاه ویژه به حوزه روابط عمومی از افراد زبده و متخصص در این بخش بکارگیرند.