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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

آرادان به عنوان شهرستان به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

آرادان به عنوان شهرستان به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

دولت با توجه به امکانات و شرایط خاص جغرافیایی منطقه، با ایجاد شهرستان آرادان در استان سمنان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362- شهرستان آرادان به مرکزیت شهر آرادان از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر آرادان شامل دهستان های یاتری و کهن آباد در تابعیت استان سمنان ایجاد می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، آرادان یا اَرادان یکی از شهرستانهای ایران در استان سمنان است. آرادان دارای ۲۸ روستاست و در ۱۵ کیلومتری گرمسار قرار دارد. جمعیت بخش آرادان که اکنون ششمین شهرستان استان سمنان شده، در آخرین سرشماری نفوس و مسکن (سال ۱۳۸۵) ۱۰۵۴۹ نفر اعلام شده بود.

کد مطلب 1383143

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