انتقاد نکونام از درج ادعای دیدار جریان انحرافی با مراجع در جراید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم نکونام درجلسه امروز یکشنبه مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس گفت: یکی از علل نارضایتی مراجع تقلید از دولت، جریان انحرافی و دخالت آن در مسایل دینی است که موجب شده مراجع تقلید از این جریان حالت برائت و تبری داشته باشند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوری اسلامی با اشاره به برخی بولتن‌های خبری مبنی بر رفت و آمد برخی اعضای جریان انحرافی در بیوت مراجع عظام گفت: برخی تلاش دارند قبح این مسئله را از بین ببرند و در بولتن‌های خود به تردد برخی از افراد جریان انحرافی به بیوت مراجع عظام اشاره می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه اهتمام مراجع تقلید تثبیت اصل نظام جمهوری است به صاحبان جراید توصیه کرد: جراید به خود اجازه ندهند در حوزه مراجع وارد شوند و در بازی‌های سیاسی خود به ساحت مراجع تعرض کنند.

شهاب الدین صدر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب باهنر و لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت با تاکید بر اینکه مراجع تقلید از سرمایه‌های بزرگ کشور ما هستند، گفت: ولایت فقیه عصاره مرجعیت شیعه است و رسانه‌ها باید توجه لازم را به حریم مرجعیت داشته باشند.