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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

مخالفان قذافی:

لحظه سقوط طرابلس فرا رسیده است

لحظه سقوط طرابلس فرا رسیده است

سخنگوی ائتلاف هفدهم فوریه لیبی از سقوط قریب الوقوع پایتخت با توجه به پیشروی روزافزون مخالفان به سمت این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نزار کعوان" گفت : به لحظه سرنوشت ساز لیبی نزدیک شده ایم و انقلابیون لحظه به لحظه به طرابلس نزدیکتر می شوند و این شهر را از همه جبهه ها به محاصره خود درآورده اند.

وی افزود: اخبار وارده از طرابلس حاکی است که ساختارهای امنیتی در پایتخت لیبی در حال فروپاشی است و تعدادی از فرماندهان نظامی وابسته به قذافی یا کشته شده اند یا به سوی تونس فرار کرده اند و خطوط لجستیکی گردانهای قذافی در طرابلس قطع شده است.

کعوان تاکید کرد: رسیدن انقلابیون به شهرهای ساحلی لیبی به مفهوم قطع شریانهای حیاتی رژیم قذافی است و انقلابیون با جمع آوری نیروها در آستانه فتح طرابلس هستند.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به مخالفان قذافی اعلام کردند که بر هفتاد درصد شهر الزاویه مسلط شده اند و فقط بخش شمال شرقی در کنترل گردانهای قذافی است.

کد مطلب 1383147

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