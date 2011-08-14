لحظه سقوط طرابلس فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نزار کعوان" گفت : به لحظه سرنوشت ساز لیبی نزدیک شده ایم و انقلابیون لحظه به لحظه به طرابلس نزدیکتر می شوند و این شهر را از همه جبهه ها به محاصره خود درآورده اند.

وی افزود: اخبار وارده از طرابلس حاکی است که ساختارهای امنیتی در پایتخت لیبی در حال فروپاشی است و تعدادی از فرماندهان نظامی وابسته به قذافی یا کشته شده اند یا به سوی تونس فرار کرده اند و خطوط لجستیکی گردانهای قذافی در طرابلس قطع شده است.

کعوان تاکید کرد: رسیدن انقلابیون به شهرهای ساحلی لیبی به مفهوم قطع شریانهای حیاتی رژیم قذافی است و انقلابیون با جمع آوری نیروها در آستانه فتح طرابلس هستند.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به مخالفان قذافی اعلام کردند که بر هفتاد درصد شهر الزاویه مسلط شده اند و فقط بخش شمال شرقی در کنترل گردانهای قذافی است.