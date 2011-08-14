عرضه محصولات نمایشگاه مراکز آموزشی قم با ۴۰ درصد تخفیف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رضوانی قبل از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور ۷۰ غرفه برپا میشود گفت: این نمایشگاه از زیر مجموعه نمایشگاههای سازمان بازرگانی است که با حمایت حامیان دولتی و خصوصی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه برای اولین بار در تقویم نمایشگاهی استان ثبت شده است ابراز کرد: امیدواریم این نمایشگاه بتواند دستاوردهای مثبتی برای استان به ارمغان بیاورد.
مدیر اجرایی اولین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی به برنامههای جنبی نمایشگاه اشاره کرد واظهار داشت: برگزاری چهارمین دوره مسابقات رباتیک استان انتخابی کشوری، چاپ ۵ هزار نسخه رنگی ویژه نامه نمایشگاه، برگزاری نمایشگاه جانبی پیشینه و آینده آموزش و برگزاری نشستهای تخصصی توسط برخی از سازمانهای شرکت کننده در نمایشگاه از جمله این فعالیتها است.
رضوانی افزود: در این نمایشگاه بخش فروش از بخش نمایش تفکیک شده است و بازدید کنندگان به منظور خرید میتوانند به بخش فوقانی نمایشگاه و فضای چادری که بیرون از نمایشگاه قرار دارد مراجعه کنند.
وی با اعلام اینکه تا کنون از استانهای تهران و اصفهان برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردهاند گفت: ساعات کار نمایشگاه از ساعت ۹ الی ۱۴ و ۱۷ تا ۲۲ است.
رضوانی افزود: خریداران محصولات نمایشگاه از ۱۰ تا ۴۰ درصد تخفیف برخوردار میشوند.
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