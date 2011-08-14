محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: در حال حاضر آمار ورزشکاران زیر پوشش بیمه ورزشی در مقایسه با بیش از 50 هزار ورزشکاری که در سطح حرفه‌ای در استان قم فعالیت می‌کنند، چندان آمار قابل توجهی محسوب نمی‌شود.



وی تصریح کرد: متأسفانه برخی هیئت‌های ورزشی نسبت به اهمیت بیمه ورزشی ورزشکاران خود توجهی ندارند و مهم‌تر اینکه بعد از وقوع حادثه یا آسیب ورزشی برای این منظور مراجعه می‌کنند که به صورت طبیعی کار از کار گذشته و زمان زیادی سپری شده است.



رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم ادامه داد: بیمه ورزشی برای ورزشکاران قم با هزینه 50 هزار ریال برای مدت یک‌سال خدمات بسیاری را به جامعه ورزش ارائه می‌دهد ولی هنوز عده‌ای از ورزشکاران و مسئولان هیئت‌های ورزشی نسبت به اهمیت این موضوع واقف نیستند.



وی تاکید کرد: ورود ورزشکاران به هر مکان و مسابقه ورزشی بدون داشتن کارت بیمه، ممنوع و خلاف مقررات مسابقات ورزشی است و در صورتی که ورزشکاران بدون بیمه ورزشی در مسابقه‌ای شرکت کنند، اتفاقات احتمالی ناشی از آسیب‌های ورزشی بر عهده خود ورزشکار و متولیان آن رویداد ورزشی است و هیئت پزشکی ورزشی نیز مسئولیتی در این خصوص ندارد.



گلفشان اظهار داشت: علاوه بر دفتر هیئت پزشکی ورزشی که در مجموعه ورزشی تختی مستقر است، با همکاری و هماهنگی تربیت بدنی استان، در سایر مجموعه‌های ورزشی استان نیز دفاتری دایر شده است که ورزشکاران بتوانند در اسرع وقت از خدمات بیمه ورزشی استفاده کنند.



وی ابراز داشت: صدور کارت بیمه ورزشی توسط همکاران ما در هیئت پزشکی ورزشی تنها در مدت یک‌روز صورت می‌پذیرد ولی با این حال برخی ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی هنوز نسبت به اهمیت بیمه ورزشی بی‌تفاوت هستند.



رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم گفت: به هنگام آسیب ورزشی برای هر ورزشکار، از دو تا هفت برابر تعرفه دولتی آماده ارائه خدمات درمانی به ورزشکاران استان قم هستیم و برای سهولت و تسریع در درمان ورزشکاران، با تعدادی از مراکز درمانی سطح استان قراردادهایی منعقد شده است که ورزشکاران تنها با ارائه کارت بیمه می‌توانند از بهترین امکانات درمانی استفاده کنند.



وی اضافه کرد: مراکز درمانی سطح استان برای درمان ورزشکاران بیمه شده هیچ مبلغ یا هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و حتی اگر به دلیل حاد بودن شرایط جسمانی یک ورزشکار آسیب دیده لازم باشد، می‌توانیم وی را به تهران و مراکز مجهز زیر پوشش فدراسیون پزشکی ورزشی اعزام کنیم.



گلفشان تاکید کرد: حتی اگر خدای ناخواسته اتفاقاتی مانند نقص عضو و یا فوت در میادین ورزشی برای ورزشکاری رخ دهد، مطابق با قوانین مبالغی معین شده به ورزشکار آسیب دیده پرداخت می‌شود که این موضوع نیز از خدمات بسیار ارزنده فدراسیون و هیئت‌های پزشکی ورزشی در سطح کشور محسوب می‌شود.

