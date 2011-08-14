جانشین معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کرج معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،"علیرضا کیان" طی حکمی از سوی سید علی آقازاده شهردار کرج و پیشنهاد معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کرج با حفظ سمت به عنوان جانشین معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری انتخاب شد.



پیش از این حسن مدیرروستا در این سمت مشغول به فعالیت بود که وی نیز هم اکنون در سمت مدیر منطقه 9 شهرداری کرج ارائه خدمت می کند.



بنابراین حکم علیرضا کیان که پیش از این به عنوان معاون مالی و اداری منطقه 10 شهرداری مشغول به فعالیت بود با حفظ سمت جانشین معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کرج شد.



در این حکم آمده است با عنایت به تلاش و خدمات ارزنده در دوران تصدی معاون مالی و اداری منطقه 10 شهرداری کرج همچنین مدیریت مطلوب و صحیح منابع انسانی همچنین ساماندهی امور بر اساس تجربه و سوابق کاری ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان جانشین معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری کرج منصوب می شوید امید است با استعانت از خدواند متعال و ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) در انجام امور محوله موفق و موید باشید.



شهردار کرج در آیین تودیع حسن مدیر روستا و معارفه علیرضا کیان به عنوان جانشین معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری کرج با تاکید بر بالا بردن ظرفیت ذهنی و توانمندی ها و مهارت های ادراکی مدیران و معاونان مدیریت شهری کرج افزود: این مهم نقش بسزایی در تحقق اهداف مدیریت شهری دارد.

آقازاده قابلیت تطابق و تغییر محیط سازمان را مهم ارزیابی کرد و عنوان کرد: امید می رود سازمان شهرداری با تطبیق معاونان و مدیران با شرایط محیط و استفاده از تجربیات فردی در سیستم سازمانی به حد اعتلا دست یابد.



وی اذعان داشت: این مهم می تواند نقش مثبت و مطلوبی را در اداره امور ایفا کند.







