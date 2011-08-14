دومین جشنواره عکس خبری فارس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره عکس خبری افزود: نگاه مردم ما به رسانه ها مرجع است و این نگاه تا زمانی ادامه خواهد یافت که اخبار درست و صحیح از رسانه ها ارائه شود.

محمد فخرایی تصریح کرد: خبرنگاران نیز با نگاه مردم به صورت مرجع معرفی می شوند که این نوع نگاه وظیفه این قشر جامعه را سخت تر از قبل می کند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، تاکید کرد: انعکاس اخبار و فعالیتهای مختلف ارشاد به واسطه حضور خبرنگاران است که در این راستا فعالیت خبرنگاران و عکاسان در این بخش بسیار موثر است.

در حاشیه این مراسم از خبرنگاران حوزه فرهنگی تجلیل و از کتاب عکس نخستین جشنواره عکس خبری استان فارس نیز رونمایی شد.