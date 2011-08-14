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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

فاتحی زاده به مهر خبر داد:

هیچگونه همکاری با ویژه نامه خاتون نداشته ام

اصفهان - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: هیچگونه همکاری با ویژه نامه خاتون نداشته و حضور به عنوان مشاور را در این مجله تکذیب می‌کنم.

فاتحی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضمیمه روزنامه دولتی ایران در ویژه‌نامه ای که به مسئله حجاب و پوشش اختصاص دارد اظهار داشت: در مجله خاتون ضمیمه روزنامه ایران (مردادماه 90) به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نام اینجانب در فهرست گروه مشاوران این مجله درج شده است که  به این وسیله اعلام می دارم که هیچگونه همکاری در زمینه ارائه مشاوره و سایر خدمات به مجله مذکور را نداشته و پس از انتشار مجله نام خود را در فهرست گروه مشاوران ملاحظه و آن را تکذیب می کنم.　

کد مطلب 1383159

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