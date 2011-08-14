هیچگونه همکاری با ویژه نامه خاتون نداشته ام

فاتحی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضمیمه روزنامه دولتی ایران در ویژه‌نامه ای که به مسئله حجاب و پوشش اختصاص دارد اظهار داشت: در مجله خاتون ضمیمه روزنامه ایران (مردادماه 90) به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نام اینجانب در فهرست گروه مشاوران این مجله درج شده است که به این وسیله اعلام می دارم که هیچگونه همکاری در زمینه ارائه مشاوره و سایر خدمات به مجله مذکور را نداشته و پس از انتشار مجله نام خود را در فهرست گروه مشاوران ملاحظه و آن را تکذیب می کنم .