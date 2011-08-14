روایت بازمانده تعزیه خوانان تکیه دولت از ضامن آهو

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از شبهای شب ماه مبارک رمضان برنامه برآستان جانان در بوستان قائم حال و هوای دیگری داشت. این برنامه که در دو بخش ایستگاهی و اجرای صحنه اجرا می شود.



یکی از ویژگیهای برنامه بر آستان جانان در بوستان قائم این است که این برنامه در وسط دریاچه پارک قائم(عج) در منطقه 18 که بصورت استیج زیبایی در وسط دریاچه طراحی شده و مخاطبین نیز دور تا دور دریاچه روی صندلیها می نشینند، اجرا می شود.



فضای زیبای دریاچه با دو قایق که در درون آب شناور هستند و بیش از صد مرغابی که هر از گاهی صدای زیبایی به فضای دریاچه و برنامه می بخشیدند، باعث شده در این گرمای طاقت فرسای تابستانی که حتی شب ها نیز نفس مردم را می گیرد، مردم با آرامش خاصی برای لذت بردن از برنامه ای معنوی در بوستان قائم حاضر شوند.



وقتی وارد بوستان قائم می شویم شاهد 34 غرفه هستیم که پربارتر از غرفه های برپا شده در سطح فرهنگسراها و بوستانهای شهر تهران است. قرار است برنامه های زنده "برآستان جانان" بعد از افطار شروع شود بنابراین در این فرصت به سراغ غرفه ها می رویم تا از نزدیک با خدمات آنها آشنا شویم.



غرفه قصص قرآنی برای کودکان که با استقبال خانواده ها و کودکانی که همراهشان به بوستان قائم آمدند،روبرو شده بود.

غرفه ریزنویسی قرآن بر روی برنج که توسط خانم زیرکی انجام می شود برای همه کسانی که از غرفه ها در حال بازدید می کردند جالب و شگفت انگیز بود. این هنر نیز توسط خانم زیرکی در نمایشگاه های سال های قبل که برگزار شده مورد توجه قرار گرفته است.



غرفه احکام ویژه بانوان،غرفه پاسخگویی به شبهات دینی،غرفه آموزش نماز و قرآن همراه با تصویرسازی و نقاشی به بچه ها،غرفه استعدادیابی قرآنی کودکان نیز با استقبال خانواده ها روبرو شده بود به حدی که در برخی غرفه ها برای آشنایی و پرسیدن سوال صف تشکیل می شد.



همچنین غرفه اطلاعات شهدای بهزیستی،عکس به همراه زندگینامه آنها در این غرفه به نمایش گذاشته شده بود.

غرفه محصولات فرهنگی،غرفه کودک،غرفه هنر و غرفه خط و نقاشی از غرفه های پرطرفدار کودکان و نوجوانان و جوانان بود که خواهان آموزش این هنرها بودند.

ادای احترام به سرود ملی



برنامه با خیر مقدم مجری آغاز شد و پس از آنکه ندای قرآن مجید در مکان برنامه طنین انداز شد و مدعوین برای لحظاتی به احترام قرآن سکوت کردند، با صدای سرود روح بخش جمهوری اسلامی ایران مدعوین و مخاطبین از روی صندلیها بلند شدند و سرود سرافراز کشورمان را زمزمه کردند.

لحظاتی بعد مرشد میرزا علی به روی سن آمد. مرشد از بازماندگان تعزیه خوانهای تکیه دولت است که پدر و پدربزرگش تعزیه خوان و نقال بودند. استاد میرزاعلی با شروع نقالی اش داستان صیادی را روایت و نقالی کرد که برای مخاطبین بسیار آشنا بود. حکایت صیادی که آهو شکار می کرد و روزی که آهو گرفته بود امام رضا (ع) ضامن آهو می شود و از آن روز به بعد مرد صیاد دیگر شکار نمی کند و زندگیش متحول می شود. این داستان زیبا وقتی از زبان دراماتیک و شیوه اجرایی قوی مرشد میرزا علی نقل می شود برای لحظاتی جمعیت حاضر برایش دست می زنند و در میان تشویق های فراوان برنامه نقالی خود را به پایان می برد.

صدای دلنشین مناجات امیرالمومنین در دستگاه شور



در ادامه برنامه موسوی قهار از نوحه خوانان و مداحان اهل بیت که در خواندن دعا و مناجات و اشعار در مدح مولای متقیان علی(ع) صدایی دلنشین دارد به روی صحنه رفت و فرازهایی از دعای سحر، دعای فرج و ذکر را از مولای علی(ع) را در دستگاه شور با زیبایی خواند که مورد استقبال مدعوین قرار گرفت.

از اسارت ملیکا تا روایت فرمیک داستان تولد حضرت مهدی(عج)



خانم شیوا کاتوزیان سرپرست گروه حنانه با نماهنگ زیبایی با نام درخشش صبح با موضوع انتظار و میلاد حضرت صاحب الزمان میهمان برآستان بود این گروه با بیش از 30 نفر از دانشجویان دختر جوان و علاقمند به نمایشهای آیینی و مذهبی با گونه ای فرمیک با صدای پلی بک به مدت 20 دقیقه داستان تولد حضرت مهدی(عج) را روایت کردند.



این داستان از اسارت ملیکا دختر امپراطور روم که قرار بود با پسر قیصر روم ازدواج کند آغاز و بعد از خواب دیدن حضرت رسول الله (ص) و حضرت فاطمه زهرا(س) به اسلام ایمان آورد و در جنگ اعراب و روم اسیر عرب می شود و عروس حضرت امام هادی(ع) و همسر امام حسن عسگری می شود که از این ازدواج امام عصر صاحب الزمان متولد می شود.

این داستان با فرمی نمایش و لباسهایی یکدست و آکسسوار صحنه ای زیبا با میزانسن های نمایشی با هماهنگی موسیقی دلنشین در حضور هزاران بیننده حاضر به اجرا رفت و در پایان این نمایش فرمیک مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.



شور و نشاط با انتظار و استجابت

در ادامه مجری برنامه هنرمند عرصه موسیقی فریبرز غفاری خواننده و آهنگساز پاپ را به روی سن فرا خواند، غفاری قطعه ای را با نام انتظار و قطعه ای دیگر را با عنوان استجابت اجرا کرد. البته موسیقی این قطعات به صورت پلی بک (ضبط شده) بود اما زیبایی آواز این هنرمند جوان باعث شور و نشاط مدعوین شد.



مردم را ببخشید تا خدا شما را ببخشد



سپس حجت الاسلام دورانی کارشناس مذهبی میهمان برنامه بر آستان جانان بود که از برکت و رحمت و مغفرت صحبت کرد و اینکه برکت چطور می آید و چطور می رود. وی در ادامه از احترام به همسایه از نگاه اسلام گفت و تاکید کرد که «مردم را ببخشید تا خدا شما را ببخشد».

دعای ماه رمضان در دستگاه ماهور



در بخش پایانی برنامه نیز محسن کاظمی ابتهال خوان و قاری جوان قرآن به مناجات خوانی و دعای ماه رمضان با لحنی موسیقیایی در دستگاه شور،بیات،ماهور پرداختند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت و در پایان هم مسابقه ای فرهنگی به مناسبت ماه رمضان توسط مجری برگزار شد و به برندگان هدایایی داده شد.

