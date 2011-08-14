صبا مقابل راه آهن 90 دقیقه میدان داری کرد

حسین حجازی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد صبای قم در دیدار هفته سوم مقابل راه آهن شهر ری، ابراز داشت: به نظر من حتی بهتر از مصاف های قبلی برابر راه آهن بازی کردیم و این نشان می دهد که صبا هفته به هفته رشد می کند.



وی ادامه داد: بازی مقابل راه آهن هرگز آسان نبود و راه آهن هم تیمی نبود که بتوانیم آن را به راحتی شکست دهیم بلکه تیم ما راه بردن این تیم را می دانست و این به خاطر دانشی بود که کادر فنی از نحوه بازی تیم حریف و آرایش تیم خودمان در زمین مسابقه داشت.



هافبک تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: به نظر من در این دیدار مستحق کسب سه امتیاز بودیم زیرا کاملا تیم برتر میدان بودیم و به تیم پر ستاره حریف اجازه خودنمایی در زمین خودشان را ندادیم، ضمن اینکه اگر قدر موقعیت ها را می دانستیم، پیروزی ما با گل های بیشتری رقم می خورد.



وی تصریح کرد: مبنای کار تیم ما انتخاب بهترین بازیکنان در تمرین است زیرا همانگونه که کادر فنی همواره به آن تاکید دارد، صبا تیمی نیست که اسم ها متکی باشد بلکه همه ما با یک هدف مشترک و دوستی و رفاقیت می خواهیم به موفقیت در لیگ یازدهم دست یابیم.



حجازی پور یاد آورشد: در تیم صبای قم هر بازیکنی که بهتر تمرین کند در ترکیب اصلی مقابل حریفان بازی می‌کند و قطعا با بازگشت سهراب بختیاری زاده، غلامرضا عنایتی، محسن بیات، میلاد نوری و رسول بروش، دست مربیان ما برای اجرای تاکتیک‌های مختلف بازتر خواهد شد.



وی با بیان اینکه در ادامه رقابت های لیگ برتر قطعا کار ما سخت‌تر می‌شود ولی ما این سختی را دوست داریم، افزود: تیمی که می خواهد در مسابقات امسال لیگ برتر جزو مدعیان قهرمانی باشد باید از همین آغاز راه توانایی های خود را به رخ بکشد و به نظر من تا کنون روند خوبی در پیش گرفته ایم و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.



هافبک تیم فوتبال صبای قم در خصوص نتایج صبای قم در سه هفته آغازین لیگ یازدهم، تاکید کرد: حریفان نباید بصای قم را دست کم بگیرند و با اینکه هنوز اوایل لیگ است اما صبا شروع خوبی داشته است و با تلاش و همت تک تک بازیکنان خود این روند را تداوم خواهد بخشید.



وی در ادامه با اشاره به بازی این هفته مقابل سایپا البرز بیان داشت: هفته گذشته تیم ما را در ورزشگاه یادگار امام سپاهان مدافع قهرمانی دو دوره گذشته لیگ برتر را به سختی تحت فشار قرار داد و قطعا بهتر از آن مسابقه مقابل تیم سایپا البرز نیز ظاهر خواهد شد.



تیم فوتبال صبای قم که در حال حاضر با هفت امتیاز صدرنشین لیگ یازدهم است این هفته در قم میزبان سایپا البرز خواهد بود.

