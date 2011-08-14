  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

جودکی:

گسترش فرهنگ مطالعه نیاز به تلاش جهادی فعالان عرصه دین دارد

گسترش فرهنگ مطالعه نیاز به تلاش جهادی فعالان عرصه دین دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند نگاه معرفتی، تلاش جهادی و انقلابی فعالان عرصه فرهنگ دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی جودکی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ رهنما در جمع مسئولین کانون های فرهنگی مساجد استان، تصریح کرد: دشمن در جنگ خاموش زمینه ای را برای ضایع کردن فکر جامعه بویژه نسل جوان درد ست اجرا دارد که باید توسط فرهیختگان و نهادهای فرهنگی کشور برای مقابله با آن اقدام کرد.

وی با بیان اینکه کتاب یک مقوله فرهنگی و ابزاری است که می تواند مایه انحطاط و یا سقوط یک جامعه شود، افزود: قبل از انقلاب کتاب حربه ای در دست دشمنان و زمینه ای برای رخنه در فکر و ذکر و اعتقاد مردم بود و امروز هم همین برنامه از آن سوی مرزها دنبال می شود.

حجت الاسلام جودکی با بیان اینکه اسلام نگاه ویژه ای به حوزه کتاب و کتابخوانی دارد، افزود: بزرگترین و ماندگارترین معجزه پیامبر اسلام کتاب است، که برای نسل بشر آرمان مشخص کرده و برنامه و ایده های انسان ساز دارد.

وی با اشاره به مسابقه کتابخوانی رهنما و حضور بیش از 3 هزار نفر از جوانان و نوجوانان در مرحله نهایی این مسابقه اظهارکرد: این مسابقه در بستر کانون های فرهنگی شکل گرفته و ادامه پیدا کرد و کتابی که برای مطالعه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت مسائلی را در حوزه دین و شبهات به صورت علمی و کاربردی مطرح کرده و به آنها پاسخ داده بود.

معاون امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه فعالیت کانون های فرهنگی باید تخصصی شود، افزود: با مشخص شدن حوزه کاری کانون ها تعاملات تبلیغات اسلامی استان با این مراکز بر اساس نوع فعالیت انتخابی آنها ادامه پیدا می کند.

حجت الاسلام جودکی افزود: کانون های تخصصی می توانند با همکاری این اداره طراح و مجری برنامه های فرهنگی عمیق و کارشناسی شده در حوزه کاری خویش باشند و به این ترتیب تأثیر گذاری فعالیتهای انجام شده را بر مخاطبین بیشتر کنند.

کد مطلب 1383164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها