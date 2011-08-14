تلاش مسکو برای گفتگوی ایران و غرب/ احتمال ارائه طرح گام به گام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلای پتروشف" که قرار است روز دوشنبه در تهران با دبیر شورای امنیت ملی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کند، گفت: این هفته روسیه بر آن است تا راهی را برای احیای گفتگوها بین ایران و بزرگترین قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان پیدا کند.

وی روابط خود با تهران را "ویژه" توصیف و در عین حال ابزار امیدواری می کند که این روابط بتواند به زنده شدن گفتگوها که برخی از تحلیلگران آن را "غرق شده در آب" می دانند کمک کند.

رویترز احتمال می دهد که پتروشف در دیدار در پیش روی خود از تهران طرح گام به گام روسیه را برای گفتگوهای هسته ای با تهران مطرح کند طرحی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه چندی پیش برای نخستین بار آن را در دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن مطرح کرد.

تحلیلگران عقیده دارند که طرح روسیه می تواند پس از توقف گفتگوها در نشست استانبول پیشرفتی را در این زمینه حاصل کند.