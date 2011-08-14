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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

40 پوستر از تابلوهای نمایشگاه اسماءالحسنی منتشر شد

40 پوستر از تابلوهای نمایشگاه اسماءالحسنی منتشر شد

دو هزار بسته از پوسترهای اسماءالحسنی که از سوی مرکز هنرهای تجسمی تهیه شده برای برپایی نمایشگاه در اختیار سازمان‌ها، ارگان‌ها و مراکز مختلف قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، در هر کدام از این بسته ها 40 پوستر قرار دارد که آثار منتخب مسابقه اسماءالحسنی است. علاقمندان می‌توانند آثار یادشده را از چهارشنبه 26 مردادماه از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه هنری دریافت کنند.

نمایشگاه بین‌المللی پوستر اسماء الحسنی در خانه هنرمندان برگزار شد و با توجه به برگزاری این نمایشگاه در دو بخش اصلی و جنبی ، همه نگارخانه‌های خانه هنرمندان در زمان برگزاری نمایشگاه به ارائه آثار این نمایشگاه اختصاص پیدا کرد.

داوری این نمایشگاه را داورانی از کشورهای ایران، هلند، برزیل، ترکیه و لبنان به عهده داشتند.این نمایشگاه از 25 تیرماه تا 14 مرداد ماه در خانه هنرمندان برپا شد.

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی پوستر حروف‌نگاری اسماءالحسنی در دو بخش اصلی با موضوع پوستر اسماء‌الحسنی و بخش جنبی آن با عنوان پوسترهای تایپوگرافی با موضوعات فرهنگی فیلم، تئاتر، موسیقی ، جشنواره و... برگزار شد.

کد مطلب 1383170

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