اجرای گسترده طرح شفا در البرز طی ماه مبارک رمضان

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح شفا عنوان طرحی است که به موجب آن کمیته امداد با همیاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران نسبت به رفع نیازهای درمانی خانواده های تحت حمایت امداد با اولویت بیماران خاص و صعب العلاج اقدام می کند.

میرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز، بهره گیری از ظرفیتهای خیرین و نیکوکاران در راستای کاهش آلام محرومین دردمند و التیام بخشیدن و رسیدگی به امور بیماران صعب العلاج را از اهداف این طرح عنوان کرد.

وی بیان کرد: شناسایی و نیاز سنجی و طبقه بندی درمانی خانواده های تحت حمایت از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

این مسئول با اشاره به روند اجرای طرح شفا گفت: شناسایی و تکمیل پرونده های بیماران نیازمند و ارائه آن به حوزه درمان و شناسایی گروههای متخصص و علاقمند به مساعدت از میان اشخاص حقیقی و حقوقی و جذب آنها از بخشهای مختلف اجرای طرح یادشده است.

سالارکیا افزود: ارائه توضیحات کافی در خصوص ویژگی و نوع بیماری مددجویان و مورد حمایت قرار دادن مددجویان بیمار توسط خیرین از دیگر بخشهای مختلف اجرای طرح یادشده است.

برگزاری گردهمایی مسئولان احیای زکات ماهدشت، محمد شهر و مشکین دشت

مسئولان زکات شهرستانهای استان البرز طی جلسه ای به بررسی وضعیت پرداخت زکات در این مناطق پرداختند.

رئیس کمیته امداد امداد امام خمینی (ره) شاخه ماهدشت در این خصوص اظهار داشت: این مراسم با حضور ائمه جماعات و روحانیون معزز مشکین دشت، محمد شهر، ماهدشت و حومه در محل حوزه علمیه جواد الائمه محمد شهر برگزار شد.

باقر شاهبیگ ادامه داد: طی این برنامه، مسئولان مربوطه ضمن بیان مطالبی در خصوص احیای فریضه زکات در این مناطق، خواستار گسترش و نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات شدند.

وی افزود: در این مراسم حجت الاسلام سلطانی رئیس حوزه علمیه جواد الائمه طی سخنانی به احیایی فریضه زکات پرداخت و گفت " روحانیون هر منطقه موظفند در راستای ترویج فرهنگ زکات در بین کشاورزان جلساتی را برگزار و آنان را در تحقق احیای این فریضه مهم آگاهی دهند. "

این مسئول اضافه کرد: باید کشاورزان و زارعان را به پرداخت زکات تشویق و زکات جمع آوری شده را با هماهنگی و رضایت زارعان در امور عمرانی هزینه کنیم.