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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

نشست "سیر تطور اصول فقه" لغو شد

نشست "سیر تطور اصول فقه" لغو شد

نشست "سیر تطور اصول فقه" که قرار بود یکشنبه 23 مرداد با سخنرانی احمد کاظمی موسوی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست قرار بود در ادامه مجموعه نشستهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با سخنرانی دکتر سید احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق اسلامی دانشگاه مریلند آمریکا درباره "سیر تطور اصول فقه" برگزار شود.

دکتر سید احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق اسلامی و زبان فارسی است که در دانشگاه اسلامی بین‌المللی مالزی (2005 - 1992) و دانشگاه فاتح (تابستان 2000) نیز تدریس کرده است. وی که مدرک لیسانس خود را در رشته حقوق از دانشگاه تهران دریافت کرده است، در سال 1980 از شغل خود در وزارت امور خارجه ایران بازنشسته شد و تحصیلات خود را در دانشگاه مک‌گیل در مونترال کانادا ادامه داد و مدرک دکترای خود را در سال 1991 در مؤسسات اسلامی اخذ کرد.

زمانی برای برگزاری این نشست در آینده، اعلام نشده است .

کد مطلب 1383176

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