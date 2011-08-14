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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تولید علم در حوزه سلامت حج و زیارت ضعیف بوده است

تولید علم در حوزه سلامت حج و زیارت ضعیف بوده است

معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: پژوهشهای انجام شده نشان می دهد به رغم رشد علمی قابل توجه در موضوعات سلامت در کشور، تولید علم در حوزه سلامت حج و زیارت ضعیف بوده است.

امین رضا طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسائل و مشکلات خاص حوزه سلامت حج تنها خاص کشورهای اسلامی است، افزود: امروز ضرورت رویکرد علمی به این مسئله احساس می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه ضعف در این بخش در تمامی کشورهای اسلامی مشهود است ولی به صورت نسبی وضعیت کشورمان بهتر از اکثر کشورهای اسلامی است.

معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: برنامه ریزیهای خاصی جهت ارتقای وضعیت تولید علم در حوزه سلامت در حج و زیارت انجام شده که ایجاد معاونت آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج به منظور حمایت از مطالعات و آموزشهای سلامت در حج و زیارت، ایجاد مرکز تحقیقات سلامت در حج و زیارت به منظور ساماندهی و برنامه ریزی واجرای تحقیقات و مطالعات سلامت در حج و زیارت از این اقدامات است.
 
طباطبائی نژاد اظهار داشت: همچنین برگزاری اولین کنگره پزشکی حج و زیارت به منظور شناسایی پتانسیلها و ظرفیتهای علمی کشورمان در سلامت حج و زیارت، تدوین دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور تربیت محقق و متخصص سلامت در حج و زیارت، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی سلامت در حج و زیارت به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی از برنامه هایی است که به منظور تبدیل شدن به قطب علمی سلامت در حج و زیارت در دست اجراست.
کد مطلب 1383178

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