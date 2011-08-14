تلفنهای همراه آینده به کیسه هوا مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "جف بزوز"، بنیانگذار و رئیس فروشگاه و کتابفروشی آنلاین آمازون و تولیدکننده پخش کننده کتاب الکترونیک کیندل اختراع جدیدی را به ثبت رسانده است که نشان می دهد زمانی که تلفن همراه سقوط می کند با استفاده از سرعت سنج این دستگاه می توان یک کیسه هوای کوچک (ایر بگ) را که در داخل تلفن همراه قرار گرفته است فعال و از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری کرد.

در این اختراع به ثبت رسیده تنها کیسه هوا معرفی نشده است بلکه این فناوری، استفاده از فواره های گاز را برای کاهش دادن سرعت سقوط و به دست آوردن زمان کافی برای باز شدن کیسه هوا پیش بینی می کند.

براساس گزارش "پی. سی مگزین"، این اختراع همچنین پیشنهاد می کند که یک هدفیاب لیزری می تواند سرعت نزدیک شدن سطح تلفن همراه به زمین را تشخیص دهد و تعیین کند که آیا تلفن همراه به طور سالم می تواند به زمین برسد و یا برای ایمنی نیاز به باز شدن کیسه هوا دارد.