دانشگاه آزاد اسلامی موفق ترین نظام آموزشی دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به خدمات ماندگار و ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه نظام آموزش عالی گفت: ‌دانشگاه آزاد اسلامی موفق ترین و بی نظیر ترین نظام آموزشی دنیا است و تببین خدمات و معرفی اقدامات این دانشگاه عظیم در زمینه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی به راحتی مقدور نیست.

وی افزود: دوره رقابت در عرصه آموزش عالی فرا رسیده و در این عرصه تبیین خدمات و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است.

نیاز آذری با اشاره به دهه کیفیت بخشی فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز در سایه مدیریت منطقی و کارآمد و به کار گیری درست فرصت ها دانشگاه آزاد اسلامی به کانون ابتکارات و خلاقیت ها در عرصه های مختلف تبدیل شده و کسانی که با دانشگاه آزاد اسلامی مخالفت می کنند به خوبی این دانشگاه را نمی شناسند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت اطلاع رسانی و بیان شفاف فعالیتها و اقدامات در دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: مردم به خوبی در جریان موفقیتها و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی نیستند و ضرورت دارد فاصله مردم با این دانشگاه روزبروز کمتر شود و جامعه به خوبی ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه آزاد اسلامی را بشناسد.