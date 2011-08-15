حمایت سه هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد البرز از سوی حامیان

رضا لشینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان البرز تعداد 13 هزار حامی، حمایت بیش از سه هزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: تمام ایتام نیازمند این استان دارای یک تا چند حامی هستند و این افراد ماهیانه با پرداخت 20 هزار تومان ایتام استان را تحت حمایت قرار داده اند.

این مسئول بیان کرد: سه تن از حامیان برگزیده استان البرز معرفی و در مراسم جشن رمضان تجلیل شدند که این امر در راستای اهداف کمیته امداد صورت گرفته است.

رئیس اداره حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز اظهار داشت: در این مراسم از سه حامی مطرح تجلیل به عمل آمد ضمن اینکه این حامیان فعالیتهای مهمی انجام داده و کمیته امداد را یاری کرده اند.

وی اضافه کرد: حامیان یادشده در موضوعات ساخت مسکن ایتام، تامین جهیزیه ایتام و حضور فعال در طرح مفتاح الجنه به محرومان خدمت ارائه کرده اند و به همین دلیل تجلیل شدند.