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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

لشینی به مهر خبر داد:

حمایت سه هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد البرز از سوی حامیان

حمایت سه هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد البرز از سوی حامیان

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: بیش از سه هزار یتیم تحت پوشش این نهاد از سوی حامیان حمایت می شوند.

رضا لشینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان البرز تعداد 13 هزار حامی، حمایت بیش از سه هزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: تمام ایتام نیازمند این استان دارای یک تا چند حامی هستند و این افراد ماهیانه با پرداخت 20 هزار تومان ایتام استان را تحت حمایت قرار داده اند.

این مسئول بیان کرد: سه تن از حامیان برگزیده استان البرز معرفی و در مراسم جشن رمضان تجلیل شدند که این امر در راستای اهداف کمیته امداد صورت گرفته است.

 رئیس اداره حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز اظهار داشت: در این مراسم از سه حامی مطرح تجلیل به عمل آمد ضمن اینکه این حامیان فعالیتهای مهمی انجام داده و کمیته امداد را یاری کرده اند.
 
وی اضافه کرد: حامیان یادشده در موضوعات ساخت مسکن ایتام، تامین جهیزیه ایتام و حضور فعال در طرح مفتاح الجنه به محرومان خدمت ارائه کرده اند و به همین دلیل تجلیل شدند.
کد مطلب 1383183

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