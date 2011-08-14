اجرای طرح نظارتی ویژه جذب و توزیع گاز مایع در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای ارسال نامه ها و درخواستهای مردمی در جهت اعتراض به گرانی و کمبود گاز مایع، طرح نظارتی ویژه بر جذب و توزیع گاز مایع با هدف برخورد با متخلفان در استان اجرا شد.

وی در ادامه بیان داشت: مرحله مقدماتی طرح نظارتی ویژه "نظارت بر جذب و توزیع گاز مایع" از 28 تیر ماه سالجاری جهت هماهنگی با ارگانهای زیربط و بررسی نارسائی ها و علل کمبود و گرانی ها در مرکز، شمال و جنوب استان با 22 تاسیسات آغاز و به مدت 15 روز ادامه یافت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین اظهار داشت: مرحله عملیاتی این طرح از 15 مرداد ماه سالجاری آغاز و در این راستا 30 بازرسی از تاسیسات گاز مایع و 300 عامل توزیع در استان توسط بازرسین سازمان بازرگانی انجام شد.

به گفته علیزاده در راستای بازرسیهای انجام شده 12 پرونده تخلف در زمینه های کم فروشی و گرانفروشی به ارزش 600 میلیون ریال تشکیل شده است، اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه "نظارت بر جذب و توزیع گاز مایع" تا پایان مرداد ماه سالجاری در استان ادامه خواهد داشت.