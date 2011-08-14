دیدار مسئولان فرهنگی البرز با خانواده های تحت حمایت کمیته امداد

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیرکل کمیته امداد استان البرز به همراه مدیرکل تبلیغات اسلامی، مدیرکل هنری حوزه استانداری و معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری کرج با حضور در منازل سه خانواده تحت حمایت کمیته امداد این استان از آنها تفقد کردند.

رئیس اداره فرهنگی امداد استان البرز اظهار داشت: دراین بازدیدها مسئولان فرهنگی استان با سه خانواده تحت حمایت امداد که دارای دانش آموز موفق و دانشجوی نابغه و نخبه بودند، دیدار کردند.

مصطفایی با اشاره به تعداد دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت این استان گفت: مسئولین فرهنگی استان دراین دیدارها از نزدیک در جریان مشکلات این عزیران قرارگرفتند.

وی یادآور شد: همچنین این مسئولان، آمادگی خود را جهت همکاری بیشتر با کمیته امداد درجهت رفع نیازهای فرهنگی خانواده های تحت حمایت اعلام کرده اند.

رئیس اداره فرهنگی امداد استان البرز اضافه کرد: در این بازدیدها هدیه ای از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) و شهرداری به این خانواده ها تقدیم شد.



