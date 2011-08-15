فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشاوران خط ملی اعتیاد ( 09628 ) در دو شیفت کاری از صبح تا شب به سوالاتی در خصوص پیشگیری و یا درمان و بازتوانی اعتیاد، پاسخ داده و مردم را راهنمایی می کنند.

وی تاکید کرد: ماهانه 50 تا 60 هزار تماس با خط ملی اعتیاد گرفته می شود که کارشناسان به 30 هزار تماس پاسخ می دهند و به مابقی تماسها یا امکان پاسخگویی وجود ندارد و یا اینکه به مراکز دیگر ارجاع داده می شود.

مدیرکل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی گفت: نحوه تعیین شدت اعتیاد، شناسایی مواد محرک صنعتی و غیر صنعتی اعتیاد آور، معرفی مراکز مجاز ترک اعتیاد، چگونگی ترک اعتیاد و... از جمله سوالاتی است که از مشاوران خط ملی اعتیاد می شود.

اقطار از تمرکز بر فعالیتهای دفتر اعتیاد خبر داد و افزود: در گذشته چند فعالیت همزمان با اعتیاد در دفتر مداخله و درمان اعتیاد بهزیستی انجام می شد که براساس اقدامات انجام شده این مشکل حل و از این پس تمرکز بیشتری بر اجرای برنامه های اعتیاد انجام می شود.