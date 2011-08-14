محمدرضا شاهمردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتمین کارگاه بازیگری در قم گفت: این کارگاه با حضور سید محمد جواد طاهری از استادان بزرگ تئا‌تر قم در آخرین پنج شنبه و جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.



وی افزود: طاهری از سابقه ۳۰ ساله کارگردانی و بازیگری تئا‌تر برخوردار است و تا کنون در فیلم‌هایی مانند حضرت یوسف، ملک سلیمان، چهل سرباز و اسوه نقش‌آفرینی کرده است.



شاهمردی با اعلام اینکه این کارگاه در دو روز و در مدت زمان ۱۲ ساعت برگزار می‌شود اظهار داشت: هنرمندان علاقمند که ثبت نام کرده‌اند در صورت قبولی در آزمون و مصاحبه در کارگاه شرکت داده می‌شوند.



مدیر عامل موسسه تئا‌تر طراوت افزود: تمرکز روی صحنه و ارتباط بازیگران با یکدیگر از موضوعاتی است که در این کارگاه تخصصی مطرح می‌شود.



تئاتر قم نیازمند حمایت



وی ارتقای سطح کیفی تئا‌تر استان و بهره گیری از تجربیات اساتید برجسته کشور برای برطرف کردن نواقص موجود در تئا‌تر قم را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کارگاه‌ها ذکر کرد.



شاهمردی با انتقاد از عدم حمایت مسئولین از برگزاری این کارگاه‌ها تصریح کرد: تنها حامی ما در برگزاری کارگاه، سازمان ملی جوانان بوده است و این در حالی است که برای ارتقای سطح کمی و کیفی تئا‌تر استان نیازمند کمک و حمایت همه جانبه مسئولین هستیم.



وی در پایان با بیان اینکه موسسه طراوت قم در راستای ساماندهی هنرجویان و هنرمندان استان در سال ۸۱ آغاز به کار کرده است اظهار داشت: برگزاری ۵ دوره جشنواره استانی تئا‌تر طراوت، ۸ دوره کارگاه تخصصی هنر، ۱۰ دوره درازمدت کلاسی و ساخت بیش از ۲۰ نمایش و فیلم کوتاه از جمله فعالیت‌های این موسسه بوده است.

