به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفته دوم دور رفت لیگ کشتی دسته یک کشور، نوین چرم البرز به صدر جدول تکیه زد.

تیم کشتی نوین چرم البرز در هفته دوم دور رفت لیگ دسته اول کشور با پیروزی مقابل تیم کشتی استان مرکزی به صدر جدول رقابتها تکیه زد.

شاگردان بهروز یاری(سرمربی تیم نوین چرم البرز) با بهره گیری از سرمربی خود توانستند مقابل میزبان خود (تیم هیئت کشتی استان مرکزی) به برتری 15بر13 دست یابند و با دست پر تشک کشتی را ترک کنند و به استان البرز بازگردند.

تیم نوین چرم البرز با داشتن نفراتی چون مرتضی مقدم، محمد طهماسبی زاده، وحید جلالی بهار، مهدی محرم پور، محسن عباسی، یوسف پناهنده، فریدون قنبری، مهردادکریمی نژاد توانست این پیروزی را کسب کند.

همچنین این تیم با بهره مندی از سرمربیگری بهروز یاری، مربیگری مهدی ساریجلو، سرپرستی جواد نور محمدی و مدیریت فنی حمید یاری توانست با پیروزی مقابل هیئت کشتی استان مرکزی صدرنشین شود.