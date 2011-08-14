رسانه ها بجای نقد شخصیت به نقد رفتار کاندیداهای انتخاباتی بپردازند

مصطفی مشایخی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقش بی بدیل رسانه ها در برگزاری انتخابات پرشور با حضور گسترده مردم بر کسی پوشیده نیست و رسانه ها باید با توجه به این مهم به رسالت خطیر در حوزه اطلاع رسانی درایام انتخابات بپردازند.

وی ادامه داد: نقد شخصیتی با نقد رفتاری و عملکردی یک کاندیدا تفاوت می کند و خبرنگاران باید با رعایت این تفاوت از هرگونه تخریب شخصیتی کاندیداها پرهیز کنند.

وی حضور گسترده مردم پای صندوقهای اخذ رأی را بستر ساز رشدو توسعه کشور و به طبع آن استان مرکزی عنوان کردو گفت: رسانه ها نقش مهمی در آگاهی دادن و تشویق مردم برای حضور پای صندوقهای رأی دارند

مشایخی خطاب به رسانه ها گفت: رسانه ها باید با اگاهی بخشیدن به جامعه درباره شاخصه های انتخاب کاندیداهای اصلح بستر یک انتخاب موفق و صالح را در جامعه فراهم کنند