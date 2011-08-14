در گفتگو با مهر عنوان شد: ثبت الکترونیکی ورود و خروج زائران در بقاع متبرکه کلید خورد

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف از نصب آزمایشی نرم افزار ثبت ورود و خروج زائران در بقاع متبرکه خبر داد.