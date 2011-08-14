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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت الکترونیکی ورود و خروج زائران در بقاع متبرکه کلید خورد

ثبت الکترونیکی ورود و خروج زائران در بقاع متبرکه کلید خورد

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف از نصب آزمایشی نرم افزار ثبت ورود و خروج زائران در بقاع متبرکه خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون شمارش مراجعین و زوار به امامزادگان با روشهای مرسوم آمارگیری انجام می‌گرفت گفت: بزودی با نصب نرم افزار شاهد افزایش دقت در این بخش خواهیم بود.

وی افزود: نصب آزمایشی نرم افزار در امامزادگان ناصر و یاسر طرقبه در استان خراسان رضوی انجام گرفته که تاکنون نتایج موفقیت آمیزی را به همراه داشته است.
 
معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف تاکید کرد: چنانچه نتایج نهایی طرح مثبت باشد، نرم افزار ثبت آمار زائران تا پایان سال 90 در امامزادگان شاخص کشور انجام می شود.
 
به گزارش مهر، در سال گذشته بیش از 100 میلیون نفر بار زیارت از امامزادگان سراسر کشور صورت گرفت.
کد مطلب 1383193

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