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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

احسان اوغلو:

تداوم شهرک سازی به بی ثباتی منطقه منجر می شود

تداوم شهرک سازی به بی ثباتی منطقه منجر می شود

دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی امروز اظهار داشت که تداوم سیاست شهرک سازی منجر به بی ثباتی و ناامنی در منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، "اکمل الدین احسان اوغلو" تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر احداث هزاران واحد مسکونی جدید در قدس شرقی را محکوم کرد.

وی افزود: تداوم سیاست شهرک سازی و تحمیل واقعیت های موجود منجر به برهم زدن امنیت و ثبات منطقه خواهد شد.

دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی تاکید کرد: قدس شرقی بخش جدایی ناپذیر اراضی اشغالی فلسطین است و اقدامات اسرائیل برای تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی این شهر و جدا کردن آن از کرانه باختری اقدامی غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی و توافقنامه ژنو محسوب می شود.

وی در پایان از جامعه جهانی خواست که رژیم صهیونیستی را به متوقف کردن اقدامات تجاوزکارانه که با هدف یهودی سازی قدس و تغییر هویت عربی و اسلامی آن صورت می گیرد وادار کند.

کد مطلب 1383194

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