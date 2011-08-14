خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر رشته پوچیا در قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

برای اولین بار رشته ورزشی بوچیا با فعالیت چهارده ورزشکار در قزوین راه اندازی شد.

بوچیا رشته ورزشی ویژه معلولین جسمی حرکتی است که به سه شیوه انفرادی، دو نفره و تیمی انجام می شود.

در حال حاضر ورزشکاران هیئت معلولین و جانبازان استان قزوین در 17 رشته مختلف ورزشی فعالیت می کنند که پررونق

ترین آن ها بسکتبال، فوتسال و والیبال نشسته است.

حدیث قزوین صدرنشین رقابت ها را با شکست بدرقه کرد

تیم فوتسال بیمه حدیث قزوین در هفته هجدهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور با نتیجه شش بر پنج از سد سایپا کاشان، صدرنشین گروه شمال این رقابت ها گذشت.

دراین مسابقه تیم فوتسال بیمه حدیث با سه گل صادق محمدنیا، امید طالبی (دو گل) و محمد کاتبی توانست تیم سایپا کاشان را با شکست بدرقه کند.

گلهای تیم سایپای کاشان را علی عباسی (دو گل)، حامد جلالی و محسن شنوفی (دو گل) به ثمر رساندند.

تیم فوتسال بیمه حدیث قزوین در هفته نوزدهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور در سالن ورزشی شهید بابایی

پذیرای تیم آپتک کرج خواهد بود.

بسکتبالیست تاکستانی دراردوی شناسایی

کادر فنی تیم های ملی بسکتبال کشور از کیان رحمانی ورزشکار تاکستانی برای پیوستن به اردوی شناسایی متولدین سال 1375 به بالا دعوت کرد.

تمرینات این ورزشکار تاکستانی به همراه 20 ورزشکار دعوت شده به اردوی شناسایی مستعدین بسکتبال کشور از 26 مرداد ماه جاری به مدت چهار روز در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود.

مسابقات فوتبال محلات در قزوین

به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، مسابقات فوتبال محلات از 24 مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

این مسابقات با همکاری هیئت فوتبال استان و با شرکت بیش از40 تیم در دو گروه سنی زیر11 سال و بالای 14 سال در سالن کوثر برگزار می شود.

مسابقات فوتبال محلات جوانان و بزرگسالان نیز در زمین تازه تاسیس چوبیندر بعد از ماه مبارک رمضان از سوی همین سازمان برگزار خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز جام رمضان کارکنان صداوسیما



به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه تنیس روی میز جام رمضان در صدا و سیمای مرکز قزوین آغاز شد.

در این مسابقات که با هدف ایجاد روحیه شور و نشاط در همکاران برگزار شده است 22 نفر حضور دارند.

در مسابقه تنیس روی میز مرکز قزوین شرکت‌ کنندگان به صورت گروهی با هم رقابت می ‌کنند و پس از راهیابی نفرات برتر به مرحله بعدی، رقابت‌ها به صورت تک‌ حذفی ادامه خواهد یافت.

در روز اول این مسابقات 11 بازی برگزار شد که نفرات برتر به مرحله بعد صعود کردند.