420 میلیارد ریال تسهیلات بسته حمایتی به تولیدکنندگان کشاورزی اختصاص یافت

سید عبد الکریم رضوی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفندسازی یارانه، تسهیلات بسه حمایتی در راستای بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریها، گاوداریها و کشاورزی حفاظتی به تولید کنندگان معرفی شده به بانکها و صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح استانها اعطا می شود.

وی تسهیلات بسته های حمایتی برای اصلاح سیستم و تقویت واحدهای تولیدی را 420 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این تسهیلات به صورت بلاعوض به متقاضیان پرداخت می شود.

رضوی اردکانی تاکید کرد: صندوقهای استانها مکلفند با معرفی متقاضیان به صندوق حداکثر در مدت یک هفته به آنان این تسهیلات را بپردازند.