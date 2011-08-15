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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

420 میلیارد ریال تسهیلات بسته حمایتی به تولیدکنندگان کشاورزی اختصاص یافت

420 میلیارد ریال تسهیلات بسته حمایتی به تولیدکنندگان کشاورزی اختصاص یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور گفت: 420 میلیارد ریال تسهیلات بسته حمایتی از طریق بانکها و صندوقهای استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به تولیدکنندگان کشاورز اعطا می شود.

سید عبد الکریم رضوی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفندسازی یارانه، تسهیلات بسه حمایتی در راستای بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریها، گاوداریها و کشاورزی حفاظتی به تولید کنندگان معرفی شده به بانکها و صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح استانها اعطا می شود.

وی تسهیلات بسته های حمایتی برای اصلاح سیستم و تقویت واحدهای تولیدی را 420 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این تسهیلات به صورت بلاعوض به متقاضیان پرداخت می شود.

رضوی اردکانی تاکید کرد: صندوقهای استانها مکلفند با معرفی متقاضیان به صندوق حداکثر در مدت یک هفته به آنان این تسهیلات را بپردازند.

کد مطلب 1383196

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