فیلم "فرزند صبح" را از ارزیابی جشن خانه سینما حذف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه آمده است: با سلام و احترام به استحضار می رسد چنان که می دانید فیلمی به نام فرزند صبح به جشن خانه سینما ارائه شده است که تهیه کنندگان آن در تیتراژ از نام این جانب و مرحوم سیف اله داد با عنوان کارگردان و تدوینگر سو استفاده کرده اند . سیف اله داد هیچ نقشی در تدوین آنچه با دستبرد به نام او سر هم بندی شده نداشته و من نیز فیلم موجود را کارگردانی نکرده ام.

در ادامه این متن می خوانیم:آنچه با عنوان فرزند صبح و ضمن سو استفاده از تکه های فیلمبرداری شده فراهم شده است مجموعه ای است از قاب های تحریف شده و از شکل افتاده با تصاویر مات و محو که به شلخته ترین نحو لحظات مرده و نماهای بی ترتیب را با دوبلاژ سر سری و موسیقی نا مربوط و نا مطبوع تزئین کرده است و به یکی از بی ریخت ترین و بی سر و ته ترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران شکل داده اند . خانه سینما و جشن خانه سینما وظیفه حمایت از حقوق حرفه ای و صیانت از شئون و ارزشهای اخلاقی و فرهنگی سینمای ایران را بر عهده داد و روا نیست به یکی از فاجعه بار ترین موارد دستبرد به حیثیت های اخلاقی و فرهنگی مجال ابراز وجود دهند.

وی در پیان درخواست کرد: تقاضا می شود در جهت حذف فیلمی که با نام فرزند صبح عرضه شده از برنامه ها و ارزیابی های جشن خانه سینما دستور اقدام فرماید . فرصت را برای تجدید مراتب احترام مغتنم می دانم .

