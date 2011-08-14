به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیهکنندگی رامین عباسیزاده از شبکه یک پخش میشود. بر اساس این گزارش این مسابقه با طرح سئوالاتی در خصوص مجموعه و از طریق اعلام شماره پیامک 30000124 آغاز خواهد شد و برای برندگان هر شب جوایز نفیسی در نظر گرفته شده است.
این مسابقه در راستای ترویج مفاهیم دینی و قرآنی که در خط اصلی روایت این مجموعه قرار دارد و توجه دادن مخاطب به این آموزهها ترتیب داده شده است.
تهیهکننده مجموعه "سقوط یک فرشته" طراحی چنین مسابقهای را پیش از این در مجموعه "شمس العماره" در سیما پایهگذاری کرده بود و این روند در سریال مناسبتی امسال نیز ادامه خواهد یافت.
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