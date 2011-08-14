کتاب "گلهای نیلوفر" در کانون تخصصی پژوهش ابهر تالیف می شود

امیرعلی حاجی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کتاب "گل های نیلوفر" نوشته آذر آقاداداشی به بیان رذائل و فضائل مومنین از دیدگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) می پردازد.

وی افزود: کار نوشتاری این کتاب به اتمام رسیده و در صورت کسب مجوز، در دست چاپ قرار می گیرد.

حاجی حسنی با اشاره به برنامه های کانون تخصصی ابهر در ایام ماه رمضان، بیان داشت: برنامه پرسش و پاسخ و اعطای جایزه، هر روز بعد از نماز مغرب و عشا و سخنرانی امام جماعت مسجد برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری کلاس های روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن، کلاس های ریاضی، زبان انگلیسی و فیزیک با حضور اساتید برجسته شهرستان از دیگر برنامه های کانون است.

مدیر مسئول کانون امام حسین (ع) ادامه داد: ویژه برنامه جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) در شب 15 رمضان امسال با سخنرانی امام جماعت مسجد باب الحوائج (ع) ابهر برگزار می شود.

وی از برگزاری مراسم شب های قدر در کانون خبر داد و یادآور شد: مراسم شب های قدر امسال بعد از نماز مغرب و عشاء تا سحر به مدت 3 شب با حضور مداحان برجسته استان زنجان به همت کانون تخصصی پژوهش برگزار می شود.

حاجی حسنی با اشاره به تألیف و چاپ کتاب "کمین، نظری برجنگ نرم" در سال گذشته از سوی این کانون، گفت: در این کتاب جایگاه و ابعاد جنگ نرم، ابزارهای مورد استفاده دشمن در جنگ نرم، حوزه های مختلف جنگ نرم و راهبردهای مقابله با جنگ نرم گنجانده شده است.

وی با بیان ضرورت پژوهش در زمینه جنگ نرم، تصریح کرد: با توجه به ابعاد و پیچیدگی های جنگ نرم که بسیار بزرگ تر، ویرانگرتر و مخرب تر از جنگ های نظامی است، اهمیت پژوهش در این زمینه اثبات می شود.

مدیر مسئول کانون امام حسین (ع) به وظیفه مسئولان در زمینه مقابله با جنگ نرم اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان باید با شناسایی اهداف و ابعاد جنگ نرم دشمن اقدام به پیشگیری و مبارزه در این زمینه بکنند.

حاجی حسنی افزود: جوانان و نوجوانان باید با افزایش سطح علمی، بصیرت، آگاهی و پیروی از ولایت فقیه، دشمنان انقلاب را از رسیدن به اهداف شوم خود نا امید سازند.