توسعه فضای سبز و خدمات تفریحی ورزشی از اولویتهای شهرداری رباط کریم .

رضائی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: با توسعه سرانه فضای سبز و همچنین ایجاد امکانات ورزشی در بوستانها علاوه بر اینکه خدماتدهی مناسب به شهروندان ارائه میشود، جوانان و نوجوانان در این شهر میتوانند اوقات فراغت مثبتی داشته باشند.
وی اظهار داشت: در نظر داریم علاوه بر توسعه سرانه فضای سبز و افزایش پارکها و بوستانهای محلهای شهر در تجهیز وسایل شهربازی و نصب وسایل ورزشی در بوستانهای سطح شهر و روستاها نیز گام برداریم.
رضائی افزایش ساعات فعالیت کتابخانه عمومی شهرداری را نیز از دیگر اقدامات و خدمات مناسب شهرداری در ایام تابستان به شهروندان اعلام کرد.
شهردار رباط کریم تصریح کرد: ارائه خدماترسانی و توسعه فضاهای فرهنگی همچون فرهنگسراها و کتابخانه، توسعه فضاهای سبز، بوستانها و پارکها از جمله مهمترین خدماتی است که مسئولان شهرداری باید با هدف توسعه شهرها به مردم ارائه دهند که امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده این خدمات در رباط کریم رو به پیشرفت باشد.
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