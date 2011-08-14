بارشهای اخیر مزارع گلستان را از خشکسالی نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگیهای هفته گذشته موجی از شادی و خوشحالی را بین کشاورزان منطقه ایجاد کرده است.
گرمای هوا و نبود بارندگی در تیر ماه موجب خشکی مزارع استان شده بود و بارندگیهای اخیر این اراضی را از خشکسالی نجات داد.
همچنین بارندگیهای اخیر موجب شد تا برخی رودخانههای استان که دچار کم آبی و خشکی شده بودند نیز جانی دوباره بگیرند و آب در آنها به جریان افتد.
رودخانههای زرین گل و محمدآباد کتول که بی از دو ماه دچار کم آبی و خشکی شده بودند در اثر بارشهای اخیر پرآب شدند.
بارش های هفته گذشته موجی از شور و شعف را در بین کشاورزان و اهالی مختلف استان گلستان ایجاد کرده بود اما در عین حال کشاورزان شرق گلستان از جمله علی آباد کتول از مسئولان خواستند تا نسبت به اجرایی کردن سد دهنه محمدآباد تلاش بیشتری داشته باشند.
این سد از مصوبات سفر اول دولت به استان گلستان است که تسریع در بهره برداری آن در رفع بحران کم آبی منطقه تاثیر بسزایی دارد.
طبق اعلام هواشناسی گلستان در 3 روز پایانی هفته گذشته بیش از 405 میلیمتر باران در مناطق مختلف گلستان بارید.
هرچند این بارندگیها در مناطق روستایی شرق گلستان از جمله مراوه تپه خسارتهایی را بر جای گذشت و طبق آمار بیش از 70 میلیارد ریال خسارت ناشی از این بارشهای سیلآسا بوده است .
در مجموع بارندگیهای اخیر جانی دوباره به مزارع، باغات و اراضی بخشهای مختلف استان گلستان بخشیده است.
استان گلستان با داشتن 650 هزار هکتار اراضی زراعی سالانه بین 72 تا 92 نوع محصول تولید میکند.
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