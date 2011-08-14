نظرات پنج مرجع تقلید: چادر مشکی مکروه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه ایران در ضمیمه مردادماه سال 1390 با عنوان «خاتون یک» به درج مطالبی راجع به حجاب و اعتقادات زن مسلمان ایرانی پرداخته و با حمله به چادر و طرح حجاب و عفاف با ترویج اباحه گری در حوزه پوشش اسلامی مطالبی را درج کرده که جریحه دار کننده عفت و اخلاق عمومی است و طبق اعلام دادستانی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام شده است.

اقدام روزنامه ایران جای تأسف دارد

دبیر هماهنگ کننده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: جای تأسف و تعجب است که یک روزنامه دولتی و منتسب به دولت اصولگرا در شرایطی که مردم نسبت به مظاهر بی‌حجابی و بدپوششی معترض هستند به چادر که برترین نوع پوشش زن ایرانی و میراث پرافتخار ملی و اسلامی است می تازد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی گفت: در"الدرالمنثور"۲۰۴/۵ آمده است: ام سلمه یکی از زنان پیامبر اکرم(ص) می‌گوید: هنگامی که آیه حجاب نازل شد زنان انصار از منزل بیرون آمدند در حالیکه عبا (و چادر) مشکی بر سر داشتند و این ارتباطی به ناصرالدین شاه ندارد.

نظرات مراجع عظام تقلید: چادر مشکی مکروه نیست

مؤلف مجموعه پنج جلدی "مسائل جدید از دیدگاه مراجع عظام تقلید" در صفحه 35 جلد اول این کتاب نظر فقهی مراجع عظام تقلید را در این رابطه جویا شده است.



متن سوال از مراجع عالیقدر چنین است: عده ای همراه با تبلیغات فرهنگی دشمن در روزنامه ها و سخنرانیهایشان می‌گویند چادر مشکی برای بانوان مکروه است و باید پوشش جدید مانند مانتو و کت و دامن با رنگهای متنوع جایگزین چادر مشکی شود آیا چنین حرف و اقدامی صحیح است یا خیر؟

حضرت آیت الله خامنه ای

این صحبت صحیح نیست و بهترین نوع حجاب پوشش و چادر است و چادر سیاه هم بی اشکال است و کراهت ندارد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

نظر مذکور صحیح نیست و مفاسد بسیار دارد. متأسفانه در این زمان عده ای اصرار بر آشکار شدن مفاتن زن و خروج او از عفاف که حافظ شخصیت و ارزش و متانت اوست دارند مع الاسف می خواهند این امر را اسلامی جلوه دهند در حالیکه اسلامی نیست.

مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

چادر مشکی بهترین نوع حجاب است و پوشیدن لباسهایی که جلب توجه کند حرام است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

با توجه به اینکه در حال حاضر رنگ مشکی برای حفظ پوشش زنان بهتر است کراهت آن ثابت نیست.

مرحوم حضرت آیت الله بهجت

زن با چادر بهتر می تواند بدن و زینت را بپوشاند و چادر سیاه مثل عبای سیاه کراهت ندارد.

مراجع قانونی کشور باید در برابر این بی حرمتی ها مطابق قانون برخورد کنند

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: مراجع قانونی کشور باید در برابر این بی حرمتیها مطابق قانون برخورد کنند.