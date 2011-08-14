تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرزهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قنبری ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی افزود: کنترل قاچاق در مرزهای استان و انجام اقدامات پیشگیرانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری از جمله اولویت ها و برنامه ها است.

وی بیان داشت: اولویت اول مبارزه با کالا بر روی مشروباط الکلی، گیرنده های ماهواره، لوازم بهداشتی و آرایشی، کالاهای دخانی، گوشی تلفن همراه کود شیمیایی، چای، البسه و کیف و کفش خواهد بود.

برخورد جدی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان‌غربی با قاچاق مواد سوختی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی نیز در این جلسه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره عنوان کرد و بیان داشت: افزایش کنترل وسایل‌ نقلیه توسط شرکتهای حمل و نقل و جلوگیری از نصب باکهای اضافی و غیراستاندارد یکی از راهکارهای اساسی برای مبارزه با قاچاق مواد سوختی در حوزه حمل و نقل است.

بابک طالبی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر مراکز معاینه فنی خودرو وسائط ‌نقلیه سنگین در زمینه جلوگیری از استفاده تجهیزات و امکانات قاچاق مواد سوختی، اظهار داشت: بر این اساس مراکز معاینه فنی باید داشتن باک استاندارد، نبود باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل کرده و از صدور برگه معاینه فنی برای وسائط نقلیه متخلف خودداری کنند.

وی با اشاره به جریمه خودروها و شرکتهای متخلف، بیان داشت: لغو دفترچه راننده، ابطال گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مدت یک ماه، ممنوعیت خروج از کشور خودروی متخلف به مدت شش ماه و لغو مجوز شرکتهای حمل و نقلی به مدت شش ماه و دائم بخشی از این جرایمه ها است.