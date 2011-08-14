محمد حسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از برگزاری چهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور و با حضور 31 استاندار کشور ظهر امروز یکشنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: رئیس جمهور در این نشست، بر پیگیری اجرا و تحقق 2.5 میلیون شغل در سالجاری تاکید کرد.

معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 3 دستور کار در نشست امروز شورای عالی اشتغال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها مربوط به بررسی عملکرد شورای عالی اشتغال بوده است.

ارائه جدول توزیع منابع

فروزان مهر ادامه داد: همچنین گزارش مختصری توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص جدول بندی توزیع منابع 2 میلیون و 500 هزار نیز ارائه شد.

وی با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی در سال جاری برای تحقق ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی، گفت: در ابتدای نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استانداران خواست که نسبت به فراهم کردن زمینه ورود اطلاعات شاغلان به سامانه رصد اقدام کنند و این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لزوم فعال شدن کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری در استانها به عنوان یکی دیگر از تاکیدات امروز نشست شورای عالی اشتغال اشاره کرد و افزود: همچنین تاکید شد که تا پایان شهریور ماه سال جاری، نقشه راه و اسناد توسعه اشتغال استانها توسط استانداران مدیریت و تدوین شود.

تدوین نقشه راه استانها تا پایان شهریور

به گفته فروزان مهر، مسئولان دستگاه های مختلف و استانداران نیز در این نشست مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که بیشتر حول محور تسهیلات بانکی بوده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تاکیدات رئیس جمهور و توجه به مدیریت بر چرخه تولید در استانها اشاره کرد و بیان داشت: رئیس جمهور از استانداران خواستند که موضوع مربوط به اشتغال زایی را در استان های مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین به تاکید رئیس جمهور بر لزوم تجهیز منابع بانکی و استفاده از سایر منابع موجود در استان ها و در سطح ملی اشاره کرد و بیان داشت: همچنین بر استفاده از ظرفیت هایی که در قانون بودجه وجود دارد نیز تاکید شد.

این مقام مسئول در وزارت تععاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست امروز توضیحاتی را از اقدامات بانکها در زمینه تحقق بسته اشتغالی ارائه کردند.

برگزاری نشست تخصصی

فروزان مهر از برنامه ریزی برای برگزاری یک نشست تخصصی بین بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آینده نزدیک پیرامون بررسی مسائل مربوط به تخصیص منابع به اشتغالزایی خبر داد و گفت: قرار است این نشست به ریاست رئیس جمهور و یا معاون اول وی برگزار شود.

وی تاکید کرد: موضوعات اصلی مورد پیگیری در نشست تخصصی بانک مرکزی و وزارتخانه پیرامون تامین تسهیلات مورد نیاز ایجاد فرصتهای شغلی، نحوه اختصاص آن، توجه به طرح های سرمایه گذاری و تکمیل طرح های نیمه تمام در کنار اختصاص سرمایه در گردش بنگاه ها خواهد بود.

فروزان مهر در این خصوص تاکید کرد: در نشستهای قبلی با بانک مرکزی پیرامون اختصاص 45 هزار میلیارد تومان به اشتغال زایی در سال جاری به توافقاتی رسیده بودیم اما چون مطرح شده است که توان تسهیلات دهی بانکها بیشتر از این رقم است، امروز آقای بهمنی در نشست اعلام کردند که می توان روی رقم 58 هزار میلییارد تومان نیز بررسی و در مورد آن بحث کرد.

احتمال تصمیم گیری جدید

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی اظهار داشت: این موضوع در نشست تخصصی بانک مرکزی و وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد تا در نهایت مشخص شود که توان تسهیلات دهی بانکها در رابطه با اشتغال در سال جاری به چه میزانی خواهد بود و با چه رقمی می توان بسته ارائه شده بانک مرکزی را بست.

وی این نکته را هم افزود که قبلا در مورد اختصاص 3 هزار و 220 میلیارد تومان منابع به طرحهای خرد و مشاغل خانگی و خوداشتغالی هماهنگی صورت گرفته ، ضمن اینکه قرار است در نشست تخصصی در مورد اختصاص 1800 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه نیز تصمیم گیری شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش به توجه رئیس جمهور در محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس جمهور از بانکها خواست تا سعی کنند برای ارتقای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور تلاش کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تاکید رئیس جمهور به احیای نظام استاد شاگردی در اصناف کشور اشاره کرد و بیان داشت: مدیریت بر منابع و ایجاد زمینه تحقق 2.5 میلیون شغل در سال جاری نیز از تاکیدات دیگر رئیس جمهور به استانداران سراسر کشور بوده است.

ایجاد معاونت جدید اشتغال در استانها

به گفته فروزان مهر، در نشست امروز پیشنهاد شد که در استانها یک معاونت جدید اشتغال برای پیگیری بهتر مسائل مربوط به اشتغال زایی نیز ایجاد شود که البته در این مورد قرار است تا معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور بررسی هایی را نیز انجام دهد تا بتوان چارت تشکیلاتی آن را ایجاد کرد.

وی انتشار اوراق مشارکت، فاینانس، فروش اموال مازاد بانک ها، ترمیم معوقات سیستم بانکی و استفاده از بودجه های عمرانی را از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال جاری دانست و بیان داشت: رئیس جمهور همچنین اعلام کرد که بانک ها مسئول چرخاندن اقتصاد کشور هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: در نشست امروز فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد استانها در ماه های گذشته در زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید حاصل نشد اما برآیند سخنان استانداران نشان می دهد که این کار در استان ها آغاز شده است.