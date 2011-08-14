مهلت انتخاب رشته کنکور سراسری تا چهارشنبه تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری سال 90 که تاکنون برای دریافت دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2 ) گروه‌ آزمایشی مربوط اقدام نکرده اند می توانند با مراجعه به باجه های مرکزی پست، دفترچه را دریافت کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 90 در روزهای دوشنبه 24، سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 مرداد منحصراً در باجه های مرکزی شهرستانهای مختلف کشور به جز شهرستان تهران از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 (7 بعدازظهر) توزیع می شود.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 90 در شهرستان تهران از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 (7 بعدازظهر) روزهای دوشنبه 24، سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 مرداد منحصراً در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 توزیع خواهد شد.

همچنین داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور 90 شده اند و تاکنون برای انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام نکرده اند می توانند تا ساعت 24 روز چهارشنبه 26 مرداد با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته کرده اند چنانچه به دلایلی نیاز به تصحیح و یا حذف کدرشته های انتخابی خود داشته باشند، می توانند تا روز چهارشنبه 26 مرداد از طریق بخش مربوط به ویرایش اطلاعات در صفحه اول سیستم انتخاب رشته اقدام به اصلاح و یا حذف کدرشته های مورد نظر خود کنند و در صورت اصلاح یا حذف لازم است مجدداً کد پیگیری از سایت دریافت کنند.