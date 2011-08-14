به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطار نویسندگان کودک و نوجوان چهارشنبه شب 26 مرداد برگزار می‌شود.

در این ضیافت که به میزبانی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می‌شود، بیش از 300 عضو انجمن دعوت شده‌اند که به نظر می‌رسد همانند سال‌های گذشته بیش از یک سوم این افراد در مهمانی افطار آن شرکت کنند.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تشکلی مدنی، غیرانتفاعی و غیردولتی (N.G.O)، با تابعیت ایرانی و شخصیت حقوقی مستقل است. این نهاد در سال 1377 با هیئت مؤسسی مرکب از 9 نویسنده‌ حوزه‌ کودک و نوجوان و عضویت 148 داستان‌نویس، شاعر، مترجم، پژوهشگر، منتقد و روزنامه‌نگار حوزه‌ کتاب، ادبیات و فرهنگ کودک و نوجوان تأسیس شده است.

این انجمن در خیابان سمیه. بین مفتح و فرصت، کوچه پروانه، شماره 2 واقع شده است.