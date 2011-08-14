2 هزار هکتار از بافت شهرهای گلستان فرسوده است

پرهام جانفشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد حدود هزار هکتار در مرکز استان است و باید نوسازی و مقاوم سازی شود.

وی اظهار داشت: سیاست دولت بر این است تا با ارایه تسهیلات نسبت به نوسازی و مقاوم سازی این بافت‌ها اقدام شود که این طرح در دست اجرا است.

وی عنوان کرد:‌ در سطح کشور در سال جاری باید 100 هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده نوسازی و مقاوم سازی شود.

جانفشان بیان داشت: از این تعداد سهم استان گلستان حدود 4 هزار واحد است که در سال جاری مقاوم سازی و نوسازی می‌شود.

رئیس مسکن و شهرسازی گستان عنوان کرد: نرخ تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده با مسکن مهر متفاوت است.