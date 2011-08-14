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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

ابرهیمی خبر داد:

افزایش 10 درصدی تولید گوشت مرغ در استان مرکزی

افزایش 10 درصدی تولید گوشت مرغ در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از افزایش 10 درصدی تولید گوشت مرغ طی سال جاری در استان مرکزی خبر داد.

علی ابراهیمی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 18 هزار و 272 تن گوشت مرغ در استان مرکزی تولید شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال 56 هزار تن گوشت مرغ در سطح استان مرکزی تولید شود.

وی با بیان این که استان مرکزی یکی از قطبهای تولید گوشت مرغ کشور به شمار می رود افزود: استان مرکزی با تولید 3.2 درصد گوشت مرغ در جایگاه دهم کشور در حوزه تولید این محصول قرار گرفته است.

گفتنی است در حال حاضر 50 واحد مرغداری گوشتی در استان مرکزی فعال است.

کد مطلب 1383223

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