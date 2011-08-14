مسئولیت اخلاقی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی نسبت میان آزادی و مسئولیت اخلاقی با رویکردی فلسفی می‌پردازد. نویسنده در این اثر به بررسی این موضوع می‌پردازد که چه نسبتی میان آزادی افراد و مسئولیت پذیری آنها وجود دارد. آیا افراد آزاد به انجام هر کاری هستند، کجا آزادی افراد با احساس مسئولیت پذیری آنها در تناقض قرار می‌گیرد.

اینها سؤالاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند. نسبت میان آزادی و مسئولیت به ویژه پیش از آنکه ما مفهومی از خود را بعنوان یک کارگزار مورد تأکید قرار دهیم حائز اهمیت است.

نویسنده در این اثر از رهیافتی موسوم به توانایی عقلانی دفاع می‌کند. بر اساس این رهیافت، فرد زمانی مسئول اعمال و رفتار خود است که آنرا بر اساس دلایل عاقلانه انجام دهد و این عاقلانه بودن را از رهگذر توانایی او در تشخیص عاقلانه بودن حاصل می‌شود.

این رویکرد از جهاتی با جبرگرایی قابلیت تطابق دارد. بر این اساس اشخاص باید دست به افعال و اقداماتی بزنند که شایسته و ارزشمند هستند و در برابر چنین موضوعی مسئول هستند. یعنی فرد برای اینکه رفتاری شایسته انجام دهد مسئول است.

این کتاب در هفت فصل سامان یافته است. نظریه توانایی عقلانی، توانمندیها، ارزیابی عمیق و افعال خوب و کنش و رفتار تحت شرایط آزاد نیز از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این کتاب با عنوان "ایجاد احساس آزادی و مسئولیت پذیری" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.